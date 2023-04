Vers l'infini et au-delà avec ce jouet Buzz L'Eclair et sa super réduction

Achetez cette figurine parlante Buzz L'Eclair Disney Pixar Toy Story 4 pour 22,22 € sur Amazon

Buzz L'Eclair, version figurine, vient de recevoir un appel de la plus haute importance. Une mission l'attend, il doit agir au plus vite. Combinaison blanche aux détails vert et violet, multiples boutons, et visage à fossettes, la figurine est plus réaliste que jamais. Même son sourire charmeur est de la partie. Et le réalisme va même encore plus loin. Buzz L'Eclair produit plus de 15 phrases et sons issus du célèbre film d'animation. Appuyez le gros bouton rouge de sa combinaison et il prononcera son célèbre "Vers l'infini et au-delà". Articulé, votre enfant pourra reproduire de nombreuses scènes des films, et même en créer de nouvelle. Attention, l'espace l'attend.