Vianney : 12 kilos en moins et rien à manger, cette période où il a "douillé"

Sous ses airs de premier de la classe, chemise toujours impeccable, mèche calée sur le côté et guitare à la main, Vianney est un véritable aventurier des temps modernes. S'il ne tentera sûrement plus sa chance dans des Koh-Lanta ou autre Pékin Express, le chanteur de 32 ans a déjà repoussé ses limites. A l'âge de 21 ans, il a réalisé l'un de ses plus gros défis en dehors de la chanson : parcourir des centaines de kilomètres à vélo pour atteindre Stockholm, capitale de la Suède.

Ce périple, Vianney l'a évoqué dans Un dimanche à la campagne ce dimanche 19 mars, émission de Frédéric Lopez dans laquelle il était invité. Quelques années après avoir partagé Rendez-vous en terre inconnue avec lui, le chanteur s'est donc senti suffisamment en confiance pour évoquer ce souvenir sportif et très marquant dont il n'est pas sorti indemne. En fan de vélo, Vianney a indiqué qu'il avait parcouru toute une partie de l'Europe en pédalant. Un véritable exploit initié après un ras-le-bol général et l'envie de se retrouver seul.

S'il ne s'agissait pas de son premier voyage à vélo, Vianney a admis qu'il s'agissait du "plus long" et du "plus dur." Pas vraiment au point en termes de météo suédoise, l'artiste ne s'était pas équipé comme il le fallait pour relever le défi dans les meilleures conditions : "Je n'avais pas de sous et mon erreur a été de partir à une période où il faisait très froid, en octobre. Je dormais dehors donc forcément, j'ai douillé. Je n'avais qu'un short, un pull, un kway et une chemise. J'avais vraiment que ça. J'avais perdu douze kilos. Je mangeais que dalle, juste quand je rencontrais des gens. Je faisais 100 bornes par jour, j'étais éclaté."

J'étais un superhéros dans ma tête

Le but de Vianney ? Terminer le voyage, retrouver un peu de solitude et surtout faire le point : "Je devais aller au bout. (...) Je voulais être seul, tranquille. J'étais étudiant. Je cherchais un peu une souffrance pour réfléchir, pour me connecter à moi aussi et au ciel ! D'un coup je me parlais beaucoup, je me suis mis à beaucoup prier, à réfléchir, écrire. C'est express, c'est 2 mois mais ça m'a remué incroyablement ! Ça, je ne l'avais pas prévu. Mais quand je suis rentré, j'étais un superhéros dans ma tête, j'étais invincible !"

Un tel récit a de quoi mettre des étoiles dans les yeux de ceux qui l'écoutent. Plus de dix ans plus tard, Vianney a fait du chemin et il ne le doit pas qu'à la force de ses jambes. Albums, tournées et coaching dans The Voice, l'artiste a plus d'une corde à son arc et on est prêt à parier que quand son petit Edgar (fruit de son histoire avec Catherine Robert) aura l'âge de comprendre toute cette histoire, Vianney deviendra aussi le superhéros de quelqu'un d'autre...