Vianney, papa d'Edgar : décision importante et nécessaire prise pour son bébé, il s'explique

Face à Nikos Aliagas, Vianney a confirmé l'information, expliquant un peu plus en détails son choix : "Là, j'ai besoin de faire une petite pause parce que c'est vrai qu'il y a un bébé et j'aime bien, j'aime vraiment le voir grandir. Et puis tous les anciens me disent que ça passe vite donc j'écoute les anciens." Vianney a donc pesé les pour et les contre et en est arrivé à la conclusion suivante : "Pour profiter, je pense qu'il ne faut pas spécialement être en tournée autant que je l'ai fait. Et puis aussi, je suis un peu tiraillé tout le temps entre l'attachement que j'ai avec mon public qui est réel, c'est pour ça que je ne peux pas tout laisser en plan. Mais j'aime tellement écrire pour les autres et fabriquer des chansons que oui, je suis obligé de m'accorder trois ans sans concert, au moins."

Une décision non négociable

S'il ne tire pas un trait définitif sur sa carrière de chanteur, Vianney est catégorique sur une chose, il ne reviendra pas sur scène avant un petit moment : "Je ne sais pas combien de temps en fait, je n'en sais rien, je ne prévois rien. Je prévois juste de ne pas tourner." C'est à son fils que Vianney va désormais chanter des chansons. Mais dès qu'il le pourra, l'artiste l'impliquera sûrement autant qu'il le peut dans le milieu. Il y a encore quelques semaines, il lui faisait découvrir la vue de la scène de l'Olympia sur le public. Peut-être cela donnera-t-il des idées à Edgar pour sa future carrière professionnelle...