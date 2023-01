Vianney : Annonce choc et radicale aux fans après "les mois les plus intenses" de sa vie

S'ils sont tous sûrement tous déroutés par cette décision de Vianney, les internautes n'ont pas manqué de lui exprimer leur gratitude et leur reconnaissance : "Merci de nous avoir tant donné, sans jamais compter. Cette pause est amplement méritée, et qu'importe la durée tu sais qu'on sera là à l'arrivée", "Merci pour tous ces moments de joie intense", "Tu nous as offert l'année précédente sans compter, à nous d'en faire de même et d'être patients autant de temps qu'il le faudra", "Il est temps maintenant pour toi de profiter des tiens, tu l'as plus que mérité."

Vianney, papa avant tout

Loin des zéniths et autres salles de spectacle, Vianney aura plus de temps à consacrer aux siens et en particulier à sa femme, la violoncelliste Catherine Robert, ainsi qu'à leur fils Edgar, né 2021. S'il s'est gardé de confirmer la date de son mariage avec sa douce, l'interprète de Beau-papa (Catherine Robert était déjà maman d'une fille avant de former un couple avec le chanteur) a bel et bien annoncé la naissance de son garçon en octobre 2021 : "Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman et notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend plus heureux encore." Peut-être que 2023 sera annonciateur d'une autre bonne nouvelle comme celle-ci pour lui...