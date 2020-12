Vianney, en deuil : son hommage à un jeune fan mort d'un cancer

Pour Vianney, la joie d'un nouveau disque d'or (son troisième pour l'album N'Attendons pas) fait place au deuil. Le chanteur a perdu un jeune fan, mort d'un cancer. Il lui a rendu un touchant hommage sur Instagram, hommage auquel se sont joints ses centaines de milliers d'abonnés.

Des followers, Vianney en compte plus de 400 000 sur Instagram. Il y a publié une photo d'un petit garçon prénommé Nolann et de lui, stylo en main, certainement prise lors d'une visite dans un hôpital pour enfants. En légende, l'artiste qui s'est récemment distingué sur la scène des NRJ Music Awards 2020 a annoncé aux internautes la mort de son admirateur, seulement âgé de 10 ans.

7 ans de combat. Et te voilà au ciel.

"Nolann, mon petit bonhomme. Ton sourire si franc m'avait tellement marqué. 7 ans de combat. Et te voilà au ciel. Je pense à ta famille, tes amis & tous les autres guerriers qui comptent sur nous", écrit @vianneymusique en légende de sa publication. En commentaire, son ami judoka Teddy Riner a exprimé sa compassion en postant trois emojis représentant des mains collées l'une à l'autre, en prière.

La famille du défunt a précisé que Nolann était décédé ce lundi 7 décembre 2020, à son domicile, en présence de sa famille. Depuis 2013, le petit garçon souffrait d'un neuroblastome, une tumeur solide extra-crânienne qui touche des cellules souches embryonnaires de la crête neurale, constituant le système nerveux autonome sympathique. Cette partie du système nerveux est responsable du contrôle d'un grand nombre d'activités automatiques de l'organisme, comme le rythme cardiaque ou la contraction des muscles lisses.

Nolann avait un petit frère et une petite soeur, Ayden et Lilwenn. Leurs parents avaient consacré une page Facebook au combat de leur fils aîné, suivi par plus de 6000 internautes.