"Il a dit au revoir à sa femme et à sa belle-fille" : Vianney a échappé de peu à un terrible drame

Au mois de mai 2021 a été diffusé sur France 2 un nouveau numéro de Rendez-vous en Terre inconnue auquel a participé Vianney. Avec le présentateur Raphaël de Casabianca, il s'était envolé pour l'Ethiopie afin de rencontrer le peuple Afar. Une grande chance pour le chanteur de 30 ans qui y a vécu des moments exceptionnels et inoubliables. Vianney ne risque pas non plus d'oublier son retour en France. En effet, comme le révèle Amel Bent dans un extrait issu d'On refait la télé attendu ce samedi 9 octobre sur RTL et qu'a pu se procurer Télé Loisirs, l'interprète de Je m'en vais a bien cru vivre ses derniers instants dans l'avion.

"Quand Vianney est revenu d'Éthiopie, on était en plein enregistrement de The Voice, et le premier truc qu'il m'a dit c'est : 'On a failli se crasher en avion, ils voulaient atterrir dans la rue avec des bagnoles cassées partout'. Il a commencé à faire ses prières, il a dit au revoir à sa femme et à sa belle-fille, il pensait vraiment qu'il allait partir", a-t-elle fait savoir.

Un drame bien heureusement évité qui a tout de même traumatisé Vianney mais aussi Amel Bent. Déjà peu à l'aise à l'idée de prendre l'avion, l'artiste de 36 ans est désormais complètement "flippée". Ainsi, il n'est pas certain qu'elle participe un jour à Rendez-vous en Terre inconnue. "J'ai peur de l'avion. Je préférerais faire Nos terres inconnues en France parce que je peux y aller en train ou en van", a-t-elle souligné.

Nul doute que Vianney a quant à lui chéri encore plus ses retrouvailles avec sa femme, la musicienne Catherine Robert, et la fille de cette dernière âgée de 10 ans. Rappelons que le chanteur et sa moitié vont prochainement accueillir leur premier enfant ensemble, si ce n'est déjà le cas au vu du ventre très arrondi de la jolie brune aperçu récemment.