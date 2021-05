Vianney dans "un état second" dans Rendez-vous en terre inconnue : "Je me suis effondré"

C'est un rêve qui s'est réalisé pour Vianney . Le chanteur de 30 ans a eu la chance de s'envoler en Ethiopie en compagnie de Raphaël de Casabianca, pour le tournage d'un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue. Interrogé par nos confrères de Télé 7 Jours, il s'est confiée sur cette expérience hors du commun.

Le membre du jury de The Voice n'avait qu'une seule crainte : "ne pas réussir à trouver quinze jours d'affilée pour voyager". Vianney a dû programmer le tournage un an à l'avance afin d'être certain de partir et, selon ses dires, il a bien fait. Il a en effet pu partir et ne le regrette aucunement. Bien qu'il ne parlait pas la même langue que les personnes qu'il a rencontrées, le compagnon de Catherine Robert a réussi à créer des liens avec elles, notamment grâce à la musique.

"J'ai été bousculé par les questions de polygamie, de schéma familial. Ce genre de voyages et ce genre de rencontres nous permettent aussi de savoir qui l'on est et ce que l'on ne veut pas dans la vie. J'ai aimé et accepté ces gens comme ils étaient, même si certaines de leurs pratiques sont contraire à mes convictions", a expliqué Vianney. Et de préciser que, durant les moments off, il apprenait à connaître Raphaël de Casabianca ou écrivait des chansons.

Cette aventure restera à jamais gravée dans sa mémoire. Il a d'ailleurs eu bien du mal au moment des adieux, même s'il n'a pas voulu le montrer : "Dans un état second. J'ai tenu bon devant les caméras, puis je me suis effondré dans le taxi. J'ai retrouvé très vite ma vie à Paris et j'ai dû enchaîner avec The Voice quelques heures après mon atterrissage. Ce fut plus simple pour moi de ne pas avoir le choix." Rendez-vous le 25 mai pour découvrir les images de son voyage, sur France 2.

