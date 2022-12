Julien Doré, clap de fin pour le chanteur qui met sa carrière entre parenthèses : "Fini le show-business..."

La fin d'une aventure est toujours remplie d'émotions. Le 11 décembre dernier, Julien Doré s'est déchaîné sur la scène du Forest National de Bruxelles... et pour cause, il s'agissait de la toute dernière date de sa tournée, l'Aimée Tour. En cette occasion, l'ancien gagnant de l'émission Nouvelle Star a réuni plus de 600 000 spectateurs et a interprété les meilleurs tubes de son répertoire. Mais à en croire la vidéo qu'il a filmée en coulisses et qu'il vient de partager, l'artiste de 40 ans ne devrait pas redonner de la voix de sitôt.

Ça fait chier mais c'est parfait

Il va falloir se mettre au travail avant de retrouver son public. Heureusement, Julien Doré a quitté la scène la tête haute et tous les souvenirs accumulés pendant sa tournée devraient lui fournir l'inspiration nécessaire. "C'est quand même bizarre de faire tout ça, de travailler autant, construire autant, pour que ça se finisse toujours... C'est fou, explique-t-il dans sa vidéo. C'est comme si t'imaginais des pyramides d'Egypte mais démontables. On se fait un chantier incroyable et une fois que c'est beau, au plus beau... On démonte. C'est bizarre. Mais bon c'est toujours comme ça. J'ai l'impression d'être surpris à chaque fois. Cette tournée, c'était quand même bien au-dessus de tout ce que j'ai fait. C'était tellement vrai. C'est génial de finir encore très très haut. Ça fait chier mais c'est parfait."