Julien Doré installé dans les Cévennes : ce qui l'a poussé à déménager !

Julien Doré, qui a récemment révélé la mort de sa mère, a connu une ascension fulgurante dans les années 2000, enchaînant alors les plateaux télé, les tubes puis les concerts. Une popularité qui, à l'époque, a été difficile à gérer pour le chanteur. Ce qui l'a conduit à prendre une décision radicale, comme le révèle le documentaire Julien Doré : l'électron libre, diffusé ce mercredi 22 juin sur W9. Car depuis quelques années désormais, l'interprète de Paris-Seychelles vit dans sa région natale, les Cévennes, loin de la capitale et de la pression médiatique.

"Ça lui a évité de répéter de 'faire burn-out', la phrase chère à Stromaé" a souligné Benjamin Locoge, chef du service culture de Paris Match. "Tous ces gens de cette génération-là ont tous connu au même moment un trop plein" a t-il poursuivi. Difficile donc à l'époque pour le chanteur de supporter ce changement si brutal dans son mode de vie. C'est pour cette raison que le natif d'Alès a plié bagage, en rentrant à la maison. "Au lieu de finir dans un hôpital psychiatrique, à se taper la tête contre les murs, il a préféré dire : 'je rentre chez moi. Chez moi, c'est le Sud. C'est les Cévennes. C'est Anduze" a expliqué Benjamin Locoge.

"Au coeur de la nature"

L'artiste de 39 ans s'était exprimé en début d'année sur ce sujet pour Sudinfo. "J'ai fait le choix de vivre vraiment au coeur de la nature et d'une façon assez perdue parce que c'est ce qui me fait du bien, ce qui m'inspire, ce qui me rend heureux. Mes amis, je ne les croise plus autour d'un café ou d'une bière pour 5 minutes, mais je les croise durant 48 heures" avait-il raconté.

Une vie bien plus sereine qu'à Paris donc, pour le gagnant de la cinquième saison de la Nouvelle Star, lui qui était récemment devenu papa pour la première fois. Ce qui l'a conduit à changer de comportement vis-à-vis de ses fans. "Sur scène, je suis un daron, ce rôle-là, intime, celui de la maison, cette responsabilité, je la sens envers les gamins que j'ai devant moi, ceux qui me disent un petit mot, me donnent un dessin" a t-il déclaré dans les colonnes du Parisien le 3 avril dernier.

Il cherche en revanche à préserver la mère de son enfant des réseaux sociaux. "Je suis dans une relation amoureuse plus apaisée" avait t-il révélé dans le magazine Psychologies l'année dernière, sans pour autant dévoiler son identité, ou donner des détails sur sa compagne. Pour rappel, ses précédentes aventures amoureuses, notamment celles avec les actrices Louise Bourgoin et Marina Hands, avaient fait couler beaucoup d'encre.