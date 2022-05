Julien Doré révèle la mort de sa mère : bouleversante photo et message poignant

Marronnier de la fin du mois de mai, la fête des mères est l'occasion pour de nombreuses personnes qui utilisent les réseaux sociaux d'afficher de tendres déclarations d'amour à leur maman. Occasion de partager des souvenirs d'enfance, les stars sont férues de cet exercice. Dans le cas de Julien Doré, son post est toutefois particulièrement émouvant et déchirant puisqu'il s'adresse à sa maman disparue, avec sa plume bouleversante qui touche en plein coeur.

Le chanteur en tournée avec son dernier album Aimée a écrit sur Instagram le 20 mai 2022 pour légender une photographie d'antan, empreinte de nostalgie et d'amour : "Le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Sans elle presque tout s'éteint, fane, fond. Le fils que je reste, monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Dépêchez-vous de bien vivre, d'avaler le temps, tout s'en va, toujours, un jour, même les mamans."