Cyril Lignac, l'absence de sa mère : "Mourir à 56 ans, c'est trop tôt..."

Depuis le début du confinement, Cyril Lignac apparaît comme la figure du bien-être. Grâce à son émission Tous cuisine diffusée en direct chaque soir sur M6, le chef de 42 ans réussit à faire oublier aux Français un court moment l'incertitude qui leur pèse en raison de l'épidémie de coronavirus.

Mais derrière son sourire contagieux et ses nombreuses expressions devenues cultes, le juré du Meilleur Pâtissier cache des blessures profondes. Cyril Lignac est notamment marqué par le décès de sa mère, Janine, survenu durant l'été 2014. Une disparition qui a bouleversé la vie de l'Aveyronnais. Il faut dire qu'il doit beaucoup à sa maman, qui l'avait poussé à faire de la pâtisserie à l'adolescence et qui l'a toujours soutenu par la suite. Lors d'une interview accordée au journal Libération, l'as des fourneaux a livré de rares et timides confidences à son sujet, expliquant que son absence demeurait une vive "déchirure". "Mourir à 56 ans, c'est trop tôt... La relation avec elle, c'est ce que j'avais de plus essentiel dans ma vie. Tous les conseils de bons sens qu'elle m'a donnés... Elle m'a permis de traverser sans encombre des chemins de perdition qu'on peut rencontrer à la télé... ou, plutôt, avec la notoriété", a-t-il confié.

L'émission Tous en cuisine - et même toutes celles qu'il a animées ces quinze dernières années - est donc un hommage à Janine pour Cyril Lignac, qui puise toujours plus dans ses sentiments pour offrir le meilleur à ses fidèles admirateurs. Et ça fonctionne puisque le programme qu'il coanime avec Jérôme Anthony réalise des cartons d'audiences, rassemblant en moyenne plus de 2 millions de téléspectateurs.