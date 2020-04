Cyril Lignac : Son évolution physique depuis sa première télé en 2005

Cyril Lignac a bien changé depuis ses débuts. Quand il s'est fait connaître, le chef avait les cheveux un peu plus longs et un petit trait de barbe qui partait du dessous de la bouche jusqu'au menton. Mais vers 2008, il a pris la décision de tout raser pour finir par laisser pousser une belle barbe. Il a aussi pris la décision de plaquer sa chevelure avec du gel. Mais il y a environ deux ans, il a décidé de les couper un peu, pour finalement les raser complètement en février 2019. Depuis, il les laisse un peu courts et les coiffe avec un peu de gel.

Cyril Lignac a un beau parcours derrière lui, d'où le constat de sa belle évolution. C'est au lycée hôtelier Saint-Joseph qu'il a fait son apprentissage, à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Il a ensuite rejoint la brigade du chef Alain Passard à L'Arpège à Paris en 2000. L'année suivante, il a travaillé auprès des chefs Jacques et Laurent Pourcel au Jardin des sens et à La Maison Blanche à Montpellier. En 2002, il a rejoint la pâtisserie de Pierre Hermé et est devenu sous-chef en pâtisserie du restaurant La Grande Cascade auprès du chef Alain Ducasse.

C'est en 2005 que Cyril Lignac a pris la décision de voler de ses propres ailes en ouvrant son restaurant gastronomique Le Quinzième à Paris (fermé depuis 2012). Pour l'occasion, il est suivi par les caméras de M6 pour sa première émission Oui Chef !. Après avoir repris le bistrot Le Chardenoux (2008) et ouvert l'atelier Cuisine Attitude (2010), le chef de 42 ans a ouvert un nouveau restaurant en 2011, aujourd'hui appelé Aux prés. La même année, il a ouvert La Pâtisserie Cyril Lignac à Paris, dans le 6e arrondissement de Paris. De nouvelles pâtisseries voient le jour les années qui suivent.

Le 22 mars 2016, il a ouvert La Chocolaterie Cyril Lignac dans le 11e et le 18 novembre 2016, c'est Le Bar des prés qu'il inaugure dans le 6e arrondissement de Paris. Le 18 février 2017, il a ouvert une nouvelle boutique : La Pâtisserie dans le 17e arrondissement.

En parallèle de toutes ces activités, il poursuit sa carrière à la télévision. En 2006, on le retrouve dans Chef, la recette, dans Vive la cantine ! l'année suivante et dans Le chef contre-attaque en 2009. De 2010 à 2014, il fait partie du jury de Top Chef. Depuis 2012, il est juré dans Le Meilleur Pâtissier au côté de Mercotte ou en 2017 et 2018, c'est dans Les Rois du gâteau que le public pouvait le voir.

Depuis le 21 mars 2020, les téléspectateurs se régalent avec son émission Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac, créée spécialement pour divertir le public pendant le confinement. Il y propose des recettes concoctées depuis son appartement. Des personnalités ou des familles cuisinent également avec lui en visio.