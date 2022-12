Julien Doré papa, l'épanouissement en 2022 : ces rares images avec son fils qui en disent long

En l'espace de quinze ans, Julien Doré a fait un sacré bout de chemin. Dire qu'en débarquant aux auditions de Nouvelle Star, ukulélé sous le bras, petite moustache et casquette sur la tête, le jeune artiste qu'il était a failli déguerpir à cause de Marianne James, lassés de voir des candidats être tous munis de la même sorte d'instruments. Elle a finalement eu raison de se faire confiance et d'écouter ses petits camarades.

Après avoir remporté la saison en 2007 et tout raflé grâce à sa réinterprétation de Moi, Lolita d'Alizée, Julien Doré brille comme jamais. Albums, collaborations artistiques, tournées... Tout sourit à Julien et le succès ne semble pas lui être monté à la tête. Malgré la célébrité, il garde tout l'humour qui le caractérise et régale les internautes de punchlines bien senties en guise de réponses à des internautes tout sauf sympathiques.

De candidats et d'élèves à coach et professeur, il n'y a qu'un petit pas que Julien Doré a franchi en s'installant dans l'un des fauteuils rouges de The Voice Kids. Une expérience à double utilité puisqu'en plus de transmettre son amour et sa passion pour la musique à des enfants, l'interprète de Coco Câline se forgeait sa propre expérience auprès des enfants, lui qui est devenu papa dans le plus grand des secrets en 2021.

Julien Doré, papa comblé

Julien Doré a mis un moment avant d'officialiser la nouvelle mais a fini par lâcher le morceau. Sans révéler l'identité de sa mystérieuse compagne, le chanteur a bel et bien confirmé la naissance de son premier enfant. Désormais plongé dans les biberons, les nuits courtes et les couches, Julien Doré n'en reste pas moins le même homme malgré la transformation que l'arrivée de ce bébé dans sa vie a provoquée chez lui.

Son fils (dont le prénom reste inconnu), Julien Doré l'emmène partout. Du moins, quand il le souhaite. Et tous les moyens sont bons pour passer du temps avec lui. S'il est encore trop tôt pour confirmer que le virus de la musique a également atteint le petit bonhomme, le garçonnet a déjà le sens du style comme son père. Dans les coulisses de ses concerts, Julien Doré et son fiston s'affichent souvent dans des tenues semblables. Et si les images se font rares (voir notre diaporama), Julien Doré n'en est pas moins impliqué dans l'éducation de son enfant. Le chanteur s'était récemment confié sur sa paternité dans Les rencontres du Papotin sur France 2. "Il y a encore très peu de temps, je me disais qu'avoir un enfant dans ce monde-là, c'est-à-dire de décider qu'une vie allait trouver sa place sur cette planète sans l'avoir choisi, j'avais beaucoup de mal à l'imaginer. En tout cas, j'avais du mal à m'imaginer responsable de ce choix-là, a-t-il reconnu. Et la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, je suis le plus heureux des papas", avait-il expliqué, particulièrement touchant.