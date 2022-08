Julien Doré dans une période de vie difficile pendant le tournage de The Voice Kids : révélations

L'aventure The Voice Kids fut très riche en émotions pour les coachs stars du programme. Si Patrick Fiori est bien habitué à voir défiler devant lui des mini pépites de la chanson, tout comme Kendji Girac déjà présent lors de la précédente saison, ce fut en revanche une grande première pour Louane et Julien Doré. Les deux artistes sont les nouvelles recrues de l'émission et, dès le premier épisode, les larmes ont coulé. Louane a notamment craqué au moment d'entendre une chanson des plus symboliques à ses yeux. Quant à Julien Doré, il a confié avoir dû interrompre le tournage après avoir été bouleversé par une prestation.

Le chanteur aux cheveux longs était, il faut le dire, à fleur de peau lorsqu'il a fallu enregistrer les auditions à l'aveugle il y a quelques mois. La faute à une situation personnelle éprouvante. "On est des artistes qui nous asseyons dans ce fauteuil-là mais on est aussi des êtres humains qui parfois traversons des périodes de vie plus ou moins faciles, personnelles et intimes. C'était mon cas pendant les tournages de l'émission", a-t-il avoué lors d'une interview pour Télé Loisirs.

S'il n'en dira pas plus sur ce qu'il vivait, Julien Doré explique avoir retrouvé en la musique une échappée salvatrice. "Souvent, dans des périodes de vie où on est amenés à traverser des choses pas faciles, la musique a ce pouvoir incroyable de pouvoir vous faire chavirer, dans des choses qui vous font beaucoup de biens, parce qu'elles vous soulagent. Parfois, cela se traduit aussi par des larmes. Ça a été mon cas. C'était très particulier pour moi de recevoir ces émotions-là car elles étaient décuplées par ce que j'étais en train de traverser en tant qu'homme. Et à la fois, c'était merveilleux car ces larmes-là, je ne les oublierai pas", a-t-il encore confié.

L'émotion de Julien Doré sera en tout cas palpable au fur et à mesure des épisodes. La deuxième salve des auditions à l'aveugle de The Voice Kids est d'ailleurs attendue ce samedi 27 août 2022 sur TF1, dès 21h15.