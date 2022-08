Louane craque et fond en larmes : la chanteuse n'arrive même plus à parler, vidéo

"Je vais crever..." C'est ce que va lâcher Louane dans le premier épisode de la nouvelle saison de The Voice Kids attendu ce samedi soir. La nouvelle coach du télé-crochet de TF1 va en effet être bouleversée par la prestation d'un petit garçon prénommé Timéo et âgé de 12 ans comme l'annonce un extrait diffusé en avant-première par la chaîne sur Twitter.

La camarade de Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac ne s'attendait sans doute pas à être renvoyée à son passé de façon aussi puissante grâce à la chanson choisie par le candidat pour son audition à l'aveugle, Un homme heureux. Un titre des plus symboliques pour la jeune chanteuse puisqu'il s'agit de celui qu'elle a elle-même interprété lorsqu'elle a participé à The Voice à 16 ans, en 2013. Déjà très émue en écoutant la voix de Timéo, elle a ensuite complètement fondu en larmes au moment de faire sa connaissance. "Je suis désolée, je n'arrive pas à parler, mais... Moi, cette chanson a vraiment changé ma vie. Je ne serai pas là sans elle", a-t-elle difficilement articulé.

Louane s'est alors naturellement retournée pour Timéo, tout comme Patrick Fiori. Il faudra par contre attendre de voir l'épisode pour savoir dans quelle équipe le petit garçon a décidé d'évoluer.