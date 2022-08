Louane et Julien Doré critiqués : la réponse culte du chanteur plait beaucoup aux internautes !

Louane, quant à elle, n'a sûrement pas voulu réagir à cette mini-polémique, se contentant de repartager sur Instagram les photos de leur shooting, réalisé pour la promotion de la nouvelle saison de The Voice Kids, qui commence le 22 août prochain et où ils seront tous les deux dans le jury pour la première fois, en compagnie de Kendji Girac et de Patrick Fiori, déjà présents la saison précédente. Tous les quatre semblent d'ailleurs déjà complices, et devraient livrer une belle saison 8, qu'on a hâte de voir arriver !