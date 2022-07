"C'est énorme !" : Clara Luciani stupéfaite par le "cadeau" de Julien Doré pour ses 30 ans

Pour rappel, Clara Luciani avait également souhaité les 40 ans de Julien Doré le 7 juillet dernier lors d'un de ses concerts. Sur scène, elle avait eu l'idée de demander à son public de chanter "Joyeux anniversaire" à son ami. L'ancien participant de la Nouvelle Star - qui a récemment été piqué par une guêpe sur la bouche - avait ensuite chaudement remercié l'interprète du titre Comme toi dans une de ses stories. S'adressant directement à elle, il écrivait : "Une amie unique, une amie incroyable, une vraie amie".

Très proche du chanteur, Clara Luciani avait révélé dans l'émission 50' Inside en août 2021 s'être rapprochée de lui alors qu'elle commençait tout juste à connaitre la gloire. Elle le décrivait alors comme son "grand frère rêvé". "Il est apparu un peu comme une bonne fée à un moment où j'avais vraiment besoin qu'il apparaisse dans ma vie. C'était quand 'La grenade' commençait à beaucoup passer à la radio et je me disais : 'Mais qu'est-ce que c'est que ça ?'. C'est lui que j'ai appelé, bizarrement, alors qu'on ne se connaissait pas très bien à l'époque et il a pris vraiment le temps de me parler, peut-être des heures au téléphone, de m'expliquer, de me calmer". avait-elle expliqué, très reconnaissante de la bienveillance du chanteur qui l'a prise sous son aile.