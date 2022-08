Julien Doré quitte un tournage pour "des raisons personnelles", explications...

C'est reparti pour un tour ! The Voice Kids fait son grand retour sur TF1 ce samedi 20 août 2022. Et pour la huitième saison du télé-crochet, la production a opéré quelques changements. Parmi les coachs, on ne retrouvera notamment plus Soprano et Jenifer qui ont rendu leur fauteuil après la dernière saison. Pour les remplacer, ce sont Julien Doré et Louane qui ont été choisis. Ces derniers rejoignent ainsi Patrick Fiori, qui signe sa septième saison avec les enfants, et Kendji Girac, déjà présent en 2020.

Julien Doré et Louane n'ont sans doute pas été recrutés par hasard, eux qui sont issus de concours musicaux. La maman d'Esmée participait justement à The Voice lorsqu'elle avait 16 ans, atteignant la demi-finale. Quant au chanteur, il a été révélé dans Nouvelle Star en 2007, où il a terminé vainqueur. C'est donc un grand honneur pour eux de se retrouver à la place des juges, après s'être chacun construit une belle carrière. "Je savais que j'allais me sentir bien à cette place, sans me poser de questions de légitimité", a considéré Julien Doré lors d'une interview pour Télé 7 Jours.

Cela ne veut toutefois pas dire que le tournage a été une facile. Bien au contraire, l'interprète de Kiki s'est même retrouvé submergé par l'émotion au point de devoir quitter le plateau. "Un moment m'a fait chavirer : l'interprétation d'une chanson que je ne connaissais pas, à l'époque, Et bam, de Mentissa. J'ai perdu pied pour plein de raisons personnelles. J'étais tétanisé et j'ai dû interrompre le tournage. De longues minutes m'ont été nécessaires pour évacuer tout cela", a-t-il rapporté à nos confrères.

Sa camarade Louane sait bien de quoi il parle, et pour cause, elle aussi a quelque peu retardée le tournage. "Au début, je ne rigolais pas, il y a des moments où j'ai fini en larmes et où j'ai dû quitter le plateau tellement je ne sais pas su gérer mes émotions", avait-elle reconnu lors d'une interview pour Le Parisien. Et d'ajouter : "Quand je me suis assise dans le fauteuil, j'ai cherché ma légitimité pendant une bonne journée (rires)".

Cette nouvelle saison de The Voice Kids promet donc d'être marquante. C'est ce qu'il faudra découvrir au fil des épisodes !