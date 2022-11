"Je dois tout faire" : Julien Doré touchant sur sa vie de jeune papa, ses angoisses révélées

À 40 ans, Julien Doré est un homme comblé. Cela fait près de deux ans que l'interprète de Coco Câline est papa d'un petit garçon né en mars 2021 et dont on ignore le prénom. Le chanteur fait preuve de beaucoup de discrétion lorsque cela concerne sa vie privée. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'être papa a changé sa vie. C'est ce qu'il a confié à Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside sur TF1 en décembre 2021 : "Tu sais Nikos, 40 ans, une vie qui change et se transforme et me fait comprendre que désormais, le jeune homme que j'étais sur cette scène devient un homme qui doit aussi être dans la transmission. Je suis un homme responsable et heureux de l'être", avait-il exprimé.

Après Gilles Lellouche en septembre dernier et Camille Cottin au mois d'octobre, Julien Doré s'est à son tour prêté au jeu des questions des journalistes des Rencontres du Papotin émission diffusée ce samedi 19 novembre sur France 2. Pour rappel, cette émission permet à des groupes de personnes porteuses de troubles autistiques d'interviewer des personnalités.

Je suis le plus heureux des papas

Durant cette émission, Julien Doré est revenu sur sa vie de jeune papa. Un statut qui paraissait inimaginable pour lui il y a encore quelques années. "Il y a encore très peu de temps, je me disais qu'avoir un enfant dans ce monde-là, c'est-à-dire de décider qu'une vie allait trouver sa place sur cette planète sans l'avoir choisi, j'avais beaucoup de mal à l'imaginer. En tout cas, j'avais du mal à m'imaginer responsable de ce choix-là, a-t-il reconnu. Et la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, je suis le plus heureux des papas." Touché par son rôle de père, Julien Doré se dit prêt à offrir monts et merveilles à son fils : "Je me dois d'essayer de transformer, à ma toute petite échelle, ce monde dans lequel il va grandir et qu'un jour je quitterai, et d'essayer d'être à la hauteur de cette main qui est la sienne et que je tiens, jusqu'au moment où nos deux mains se laisseront aller, l'un et l'autre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être papa et je dois tout faire pour que cet enfant soit heureux", a-t-il conclu.