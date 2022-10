"Il était malade" : Camille Cottin, en larmes, évoque la mort de son papa à 76 ans

Après Gilles Lellouche le 3 septembre dernier, c'est une autre actrice, Camille Cottin, qui s'est prêtée au jeu des questions des journalistes dans le second numéro des Rencontres du Papotin ce samedi 8 octobre sur France 2. Pour rappel, cette émission permet à des groupes de personnes porteuses de troubles autistiques d'interviewer des personnalités. Et ce samedi, les téléspectateurs de France 2 ont pu découvrir une Camille Cottin

Durant ces échanges avec les journalistes, l'actrice de 43 ans est revenue sur les moments forts de sa vie, y compris la mort de son père Gilles Cottin en janvier dernier, qui était peintre et dessinateur. Il avait 76 ans. Cela a commencé par la lecture d'un texte Adulte jamais à la demande d'un journaliste. Un texte que l'actrice a accepté de lire "avec plaisir". "Adulte, jamais, pour ne pas risquer un râteau avec une femme. Adulte, jamais, pour que mes parents ne meurent pas. Adulte, jamais, pour éviter d'être en danger. Adulte, jamais, pour continuer de rêver. Adulte, jamais, pour éviter d'être en deuil. Adulte, jamais, pour écouter les cours. Adulte, jamais, pour éviter de mourir", a ainsi lu Camille Cottin.

J'ai eu de très bons rapports avec lui

L'émotion était palpable lorsque Camille Cottin a lu ce texte à voix haute, au point que l'actrice n'a pas réussi à contenir ses larmes lorsqu'un journaliste, qui a également perdu son père, lui a demandé : "Est-ce que ton père est toujours en vie ?" "Non, mon père n'est plus en vie. J'ai perdu mon papa en janvier. Il y a neuf mois. Il était malade (...) J'ai eu de très bons rapports avec lui."

Camille Cottin a également révélé qu'elle a grandi avec une mère autoritaire. Tout l'opposé de son père qui "se levait quand il voulait" et qui "vivait la nuit". "Il dessinait, il ne rangeait pas vraiment. C'était un joyeux bordel ! Et ma mère était beaucoup plus cadrée. Fallait dîner à 7h et demi, prendre son bain, faire les devoirs... elle était très rigoureuse sur le cadre (...) J'étais une enfant mais j'étais contente d'avoir deux univers différents", a confié Camille Cottin, elle-même maman de deux enfants (Léon et Anna). Ses enfants, l'actrice les a eus avec son compagnon Benjamin, avec qui elle est en couple depuis plus de vingt ans. Un socle solide qui l'a sans aucun doute soutenue au moment de la disparition de son papa...