Julien Doré papa : photo de son fils déjà cool et stylé... comme son père !

L'auteur-compositeur à la chevelure bouclée et dorée avait déjà dévoilé un instant de complicité avec son petit enfant après la finale de "The Voice Kids", lui qui était coach de Loghane 15 ans et Arthur 8 ans. En légende, il avait écrit : "& dès ce matin retrouver l'essentiel", une jolie phrase ponctuée par un émoji coeur. Dans cette vidéo, on le voyait accroupi parlant à son enfant, caché par un meuble pour préserver son image évidemment.

Encore une fois, sa publication a été likée par les Blouses roses qu'il parraine, une association de bénévoles apportent distraction et réconfort aux enfants, adultes et handicapés hospitalisés et aux personnes âgées en EHPAD, à laquelle Julien Doré apporte régulièrement son soutien.

Epanoui dans le milieu de la musique, l'interprète de Coco Câline peut se targuer d'un beau parcours maintenant qu'il est quadragénaire. Révélé au grand public en 2007 avec Nouvelle Star, il st passé aux Beaux-Arts comme son ex Louise Bourgoin, un passage dont il n'a pas gardé un excellent souvenir.