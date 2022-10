Julien Doré papa : très rare vidéo avec son fils, il partage une scène craquante

Coach de Loghane 15 ans et Arthur 8 ans, Julien Doré n'a pas vu la victoire de ses poulains. S'il est triste pour eux, il a également partagé sur Instagram en story sa joie d'avoir pu participer à The Voice Kids. Il a également dévoilé un moment en coulisses durant lequel il retrouve sa progéniture. En légende, celui qui est en tournée avec son album Aimée a écrit : "& dès ce matin retrouver l'essentiel", une jolie phrase ponctuée par un émoji coeur. Dans cette vidéo, on le voit accroupi parlant à son enfant, caché par un meuble pour préserver son image évidemment - on ne connaît ni le nom ni la maman du bambin dont la star a confirmé la naissance en décembre dernier à Nikos Aliagas. Une conversation banale mais craquante : "C'était bien ? T'as aimé ? C'est de qualité ? C'est une belle musique ?" Puis on voit le petit enfant et son papa se faire un joli câlin.

Une publication likée par plus de 46 000 followers, parmi lesquels les Blouses roses qu'il parraine, une association de bénévoles apportent distraction et réconfort aux enfants, adultes et handicapés hospitalisés et aux personnes âgées en EHPAD.

Maniant l'autodérision et l'humour comme peu savent le faire à la télévision et sur les réseaux sociaux, Julien Doré est aussi très fort pour faire surgir la tendresse et l'émotion. Il avait touché en plein coeur également en rendant hommage à sa maman disparue à l'occasion de la fête des mères, en publiant des photos vintage sur Instagram avec ce message : "Dépêchez-vous de bien vivre, d'avaler le temps, tout s'en va, toujours, un jour, même les mamans."