Julien Doré : Une "belle histoire d'amour" avec sa compagne, toujours très discrète

Si Julien Doré adore exposer ses deux énormes chiens, Simone et Jean-Marc, sur ses réseaux sociaux, vous n'en saurez pas plus sur sa vie privée : le chanteur reste extrêmement secret sur son quotidien et notamment sur la personne qui partage sa vie. Une femme avec qui il vient d'accueillir son premier enfant mais dont il n'a jamais dévoilé le visage ni donné le prénom, préférant rester secret après plusieurs romances médiatisées (Louise Bourgoin, Marina Hands, etc...).

Cependant ce mercredi soir, la chaîne W9 diffusait un reportage consacré au chanteur, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Enfin, un tout petit peu plus, puisque la seule allusion faite à cette compagne mystère est venue d'Eric Jeanjean, journaliste pour RTL2 : "C'est vrai qu'il est très discret sur sa vie privée, y compris d'ailleurs sur la femme de sa vie. Je crois que c'est une belle histoire d'amour. Et c'est super", a-t-il simplement confié.

Les fans n'auront définitivement rien de plus à se mettre sous la dent ! Et on peut le comprendre de la part du chanteur, tant ses précédentes histoires avaient souffert d'une surmédiatisation intense. Et notamment celle avec Louise Bourgoin, qui leur avait inspiré un sketch culte au Grand Journal, pendant lequel ils ne se lâchaient pas des yeux silencieux.

Tous les deux avaient également fait rire les présentateurs de l'émission pendant un autre sketch, où le chanteur était caché sous la table et remontait de temps en temps. Deux séquences qui ne les avaient pas empêchés de se séparer quelque temps plus tard, abîmés par les paparazzis incessants. Julien Doré avait ensuite rencontré Marina Hands mais il était resté bien plus discret pendant leur histoire qui avait duré quelques années.