Julien Doré : Ses chiens font des misères à Martin Weill, le chanteur hilare !

Martin Weill se souviendra longtemps de son tournage avec Julien Doré et ses deux chiens Jean-Marc et Simone ! Pour son émission documentaire diffusée mardi 20 avril sur TMC, le jeune journaliste révélé dans Quotidien de Yann Barthès a vécu une séquence très amusante, alors entouré des deux bergers blanc suisse du chanteur.

Pour ce nouveau documentaire appelé Les animaux et nous : l'amour vache, le journaliste de 34 ans s'est intéressé à la relation que nous pouvons entretenir avec le monde animal dans nos sociétés. C'est tout naturellement que Martin Weill s'est tourné vers l'interprète de Coco Câline, qui fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses deux toutous.

Aussi adorables soient-ils, les deux chiens n'aiment pas que l'on embête leur maître et ils l'ont fait savoir au grand copain d'Hugo Clément ! Pour les besoins du documentaire, les deux hommes se sont assis dans l'herbe pour une longue interview, ce qui n'a pas été du goût de Jean-Marc et Simone. Trop excités et souhaitant jouer avec leur maître, les deux chiens se sont rués sur le jeune journaliste encore assis et Jean-Marc lui est même monté dessus, obligeant son maître à le rappeler rapidement !