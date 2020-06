Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément amoureux et en famille, avec Martin Weill

Nombreux sont les Parisiens qui attendaient avec une grande impatience la réouverture des parcs et jardins, afin de pouvoir s'aérer l'esprit après deux mois de confinement. Comme l'avait annoncé le Premier ministre Édouard Philippe lors de son dernier point à l'hôtel de Matignon le 28 mai, aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran, les parcs et jardins parisiens ont rouvert le samedi 30 mai.

Sans surprise, les Parisiens ont été nombreux à se rendre dans les espaces publics. Parmi eux Alexandra Rosenfeld et son compagnon Hugo Clément. L'ancienne Miss France de 33 ans et le journaliste de 30 ans, fervent défenseur de l'environnement, se sont rendus dans un parc parisien le dimanche 31 mai 2020, avec leur fille Jim, née en janvier dernier, et Ava, la fille d'Alexandra née en 2010, de son union passée avec le rugbyman Sergio Parisse. La jolie petite famille est allée retrouver un groupe d'amis au parc, parmi eux, Martin Weill, le complice d'Hugo Clément, avec qui il a travaillé dans Le Petit journal de Canal+, puis Quotidien sur TMC.

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont tous deux immortalisé cette sortie au parc sur leurs comptes Instagram. Martin Weill a pris leur petite Jim dans ses bras. Folle amoureuse d'Hugo Clément, Alexandra Rosenfeld a publié une série de photos, dont une image d'elle l'embrassant fougueusement. L'amour était donc bel et bien au rendez-vous pour cette première sortie au parc depuis le confinement et le retour des bons instants entre amis ne fait que commencer.