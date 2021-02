Vianney, Benjamin Biolay... Hommages à Isabelle Dhordain, décédée à 62 ans

"Le tri se fait par mes oreilles, quand j'écoute des disques, je ne regarde pas les pochettes", confiait Isabelle Dhordain à l'occasion des 20 ans de son émission Le pont des artistes. Comme l'a tristement appris France Inter, la journaliste et critique musicale est décédée à l'âge de 62 ans, le dimanche 21 février 2021. "La musique perd l'une de ses ambassadrices", a regretté le directeur musical de France Inter, Jocelyn Perrotin.

Vianney, Ben Mazué, Sinclair, Pomme, Mc Solaar, Camille... chaque année, Isabelle Dhordain recevait près de 300 invités musicaux, pour la plupart de nouvelles têtes n'ayant pas encore enregistré, et les dévoilent au grand public. Curieuse de tous les styles, la journaliste assurait vouloir "aider à la création". Un état d'esprit si bienveillant envers ses artistes qu'elle pourrait bien avoir hérité de son père, Roland Dhordain, un des pères fondateurs de la radio moderne, créateur de France Inter et de FIP. C'est avec lui qu'elle crée sa célèbre émission, Le pont des artistes.

De 1988 à 2013, Isabelle Dhordain a présenté l'émission musicale diffusée le samedi soir. Nos confrères de France Inter lui attribuent plus de 3000 artistes reçus. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont émus du décès de la journaliste, notamment Vincent Delerm, qui lui a dédié un long et beau texte sur Instagram. "Je me souviens que j'étais en avance le premier matin de mon stage avec Isabelle Dhordain. Je me souviens que je me suis assis sur ce banc en face de la Maison de la Radio et que j'ai pensé que ma vie allait changer", a-t-il écrit.