Vianney : Son ex-compagne l'a largué par mail !

Depuis quelques années, Vianney vit une belle histoire d'amour avec la musicienne Catherine Robert. Une romance qui a donné lieu à un mariage, qu'il refuse toujours catégoriquement de confirmer ou commenter, et qui a fait de lui un beau-papa. Le chanteur a auparavant été en couple avec une demoiselle. Cette dernière l'a laissé tomber salement.

En effet, interrogé en 2016 par le JDD lors de la promotion de son deuxième album éponyme porté par le single Je m'en vais, Vianney avait notamment évoqué sa manière de travailler. Le chanteur dévoilait alors s'inspirer de ses promenades et ses rencontres en taxi, bus ou vélo. Des tranches de vie, des histoires ou des situations vécues ou entendues qui alimentaient ainsi son répertoire. Lui-même avait connu une déplaisante rupture pouvant faire une formidable chanson. "Il s'isole et note ses émotions, remous, tempêtes intérieures, sur son téléphone portable (...) Sur le même écran, il a reçu une triste nouvelle alors qu'il était en pleine promotion de son album. Il se peut d'ailleurs que son prochain album en soit imprégné. Tout juste avant une séance photos, il a appris qu'il se faisait larguer, dans les règles contemporaines de l'art, par e-mail", écrivait à l'époque Le Journal du Dimanche.

Vianney avait alors encaissé la nouvelle, sans broncher. "Mes prochaines chansons seront plus épurées. Et même si elles s'inscriront dans la continuité du premier album, elles seront marquées par cette rupture, qui peut épouser d'autres thèmes, familiaux, environnementaux, sociaux", précisait-il. Ses fans peuvent désormais vérifier s'il a tenu parole ou pas puisque son troisième album, intitulé N'attendons pas, est sorti fin octobre 2020. Un disque maintenu en pleine crise sanitaire et avec un reconfinement fermant les magasins non essentiels. C'était alors pour le chanteur un risque à prendre car les ventes pouvaient s'en ressentir.