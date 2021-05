Victoire (Le Meilleur Pâtissier) en couple avec une ex-finaliste : les dessous de leur "coup de foudre"

Mardi 25 mai 2021 avait déjà lieu la demi-finale du Meilleur Pâtissier, les Professionnels. À l'issue de ce nouvel épisode gourmand, ce sont Victoire et Rémi qui ont été éliminés. Les amis d'enfance n'ont toutefois pas démérité et ont accompli un très beau parcours. D'ailleurs, la jolie Victoire a estimé auprès de Télé-Loisirs "avoir tout gagné" malgré sa défaite.

"Quand je dis que j'ai tout gagné, c'est le cas : le respect de ma famille, de mon meilleur ami Rémi, des amis... et une femme !", a-t-elle précisé. Et oui, si Victoire a craqué dès le premier épisode pour Julia Vignali, c'est finalement avec Gabriella Da Rocha qu'elle est repartie, laquelle a été finaliste dans la saison 6 du programme culinaire de M6 en 2017. "J'ai rencontré Gabriella sur le tournage du Meilleur pâtissier. Elle est venue pour une 'battle', diffusée en deuxième partie de soirée. Je l'ai rencontrée à la cantine et ça a été le coup de foudre. Le tournage de la demi-finale s'est déroulé le 26 novembre 2019, on s'est vues le 27 et depuis, on ne s'est jamais séparées", s'est réjouit Victoire.

Très amoureuses l'une de l'autre, les deux jeunes femmes partagent désormais régulièrement leurs sentiments sur les réseaux sociaux. Chose qui n'a pas tout de suite été évidente pour Gabriella. Le 17 mai dernier, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, elle postait un message fort pour évoquer son attirance envers les femmes et sa relation avec Victoire. "Petite, j'ai avancé dans un monde où personne n'était comme moi, c'était même 'sale' d'être attirée par les filles et finalement je n'ai jamais réellement compris ce qu'il se passait en moi. (...) Enfin bref, la vie continue et je me retrouve célibataire, j'avance sans vraiment savoir où ma vie sentimentale me mènera. Je savais que je ne voulais plus jamais rencontrer d'hommes et que je voulais être honnête avec moi même", a-t-elle expliqué.



Puis son chemin a croisé celui de Victoire : "Ça a été assez simple, je ne pouvais pas faire semblant, tout le monde autour de nous a remarqué le coup de coeur. (...) La rencontre avec Victoire m'a permis de cicatriser un passé loin d'être facile, merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien."