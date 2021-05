Le Meilleur Pâtissier 2021 : Une candidate en couple avec une ex-finaliste de l'émission

Ce mardi 4 mai 2021, M6 a lancé sa quatrième saison du Meilleur Pâtissier, les professionnels, une déclinaison du concours culinaire Le Meilleur Pâtissier, articulée autour de plusieurs candidats professionnels. Cette année, ce sont des binômes qui s'affrontent et qui se soumettent aux jugements de Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège. Victoire et Rémi forment l'un des binômes en lice. Il s'agit de deux amis d'enfance qui travaillent également ensemble à Paris au sein du salon de thé KREME, où pâtisseries et viennoiseries sont les spécialités. Victoire a déjà suscité beaucoup de réactions en faisant un peu de charme à l'animatrice Julia Vignali. Mais la jolie candidate n'est pas un coeur à prendre. En effet, elle est en couple avec une certaine Gabriella qui n'est pas inconnue du grand public. Et pour cause, cette dernière a elle aussi déjà participé au Meilleur Pâtissier.

C'était en 2017, lors de la saison 6 de l'émission. À l'époque, Gabriella Da Rocha s'est-même hissée jusqu'en finale, avant de s'incliner face à sa concurrente Rachel. Sur leurs réseaux sociaux, les deux jeunes femmes ne manquent pas de se faire des déclarations d'amour et de s'afficher très complices. "Elle me donne le smille cette meuf au fait... Pourquoi je publie cette photo ? Déjà parce que je t'aime, mais surtout parce que dès que je la regarde... Je ne peux m'empêcher de sourire", a par exemple écrit sur Instagram Victoire il y a quelques semaines. À la Saint-Valentin dernière, Gabriella partageait elle aussi ses sentiments à l'égard de sa petite amie : "T'es une merveille avec qui j'aime rire, pleurer, crier et partager des vrais délires, j'espère te rendre heureuse encore longtemps. A nous !"

Nul doute que Gabriella a dû conseiller sa chère et tendre pour sa participation au Meilleur Pâtissier. Depuis son passage dans l'émission, l'ex-finaliste propose de son côté des ateliers de pâtisseries et donne des conseils pour aider les gens à se lancer dans l'entreprenariat comme elle l'a fait elle-même. Gabriella vit donc aujourd'hui exclusivement de sa passion.