Meilleur Pâtissier : Julia Vignali perturbe totalement une candidate, fascinée par sa beauté

Ce mardi 4 mai 2021 marquait le lancement de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier, les professionnels (M6). La dernière édition de l'émission que présentera Julia Vignali. Car en effet, l'animatrice quitte la chaîne à la rentrée pour se consacrer à d'autres projets, et pour reprendre les commandes de Télématin sur France 2. C'est Marie Portolano qui a été désignée pour la remplacer mais Julia Vignali va assurément manquer aux téléspectateurs et aux candidats de l'émission. Car oui, il n'est pas rare que la compagne de Kad Merad rencontre beaucoup de succès. En 2020, elle s'était par exemple attirée les faveurs de Patrice et, cette année, c'est Victoire qui a eu le béguin pour elle.

En effet, la meilleure amie de Rémi, avec qui elle forme un binôme dans l'aventure, a été chamboulée par sa rencontre avec Julia Vignali. "Je suis impressionnée, mais c'est une bonne pression. Je suis surtout impressionnée par vous, moi ! Vous êtes super belle !", l'a complimenté Victoire après avoir été questionnée sur son ressenti sur le début du jeu. L'animatrice a ensuite expliqué que malheureusement, elle ne serait pas d'une grande aide pour les candidats, n'étant pas très douée derrière les fourneaux. "Je peux t'apprendre, hein !", lui a alors proposé Victoire.

Des premiers échanges qui ont ravi la candidate, laquelle ne pouvait pas s'empêcher de sourire après coup. "Elle m'a perturbée ! Ah ouais... Oh, je suis décontenancée, là ! Je ne sais plus où je vais. Mais elle est magnifique ! Oh la la, je suis contente d'être là, encore plus !", a-t-elle déclaré à son ami Rémi. Ce dernier a d'ailleurs dû le recentrer sur la compétition. "C'est vrai, à ce point là ? Bon, ne te perturbe pas trop s'il te plaît, on n'est pas là pour ça !", lui a-t-il rappelé.