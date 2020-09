Victor Meutelet torse nu : L'atout charme de Grand Hôtel dévoile son corps musclé

À 22 ans, ce garçon charismatique sait où il veut aller. "Quand je lis le scénario d'un épisode et que j'ai tout de suite envie de lire la suite, alors je me dis que c'est bien foutu et j'ai envie d'en faire partie", a-t-il confié au Parisien, le 24 septembre 2020. Dans Grand Hôtel, tourné au sein même du célèbre palace de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Victor Meutelet interprète le rôle d'Anthony, bad boy à la recherche de sa soeur, une femme de chambre qui a disparu. Ce personnage tout feu tout flamme parvient même à séduire Margaux (interprétée par Solène Hébert), la brillante fille d'Agnès Vasseur (Carole Bouquet), méchante propriétaire de l'établissement.

Né en 1998 près de Chartres, Victor Meutelet a commencé sa carrière avec une grosse production : Un fils, de Claude Lelouch, avec Johnny Hallyday et Sandrine Bonnaire. Alors que Grand Hôtel est en cours de diffusion, le comédien a déjà l'oeil sur plusieurs autres projets. Il tournera dans Emily in Paris (Netflix) et apparaîtra dans la série Mensonge, avec Daniel Auteuil, sur France 2 à partir du 5 octobre.