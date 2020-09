Solène Hébert (Grand Hôtel) : Qui est son mari, Romain Salzman ?

Charismatique et envoûtante dans la série Demain nous appartient, Solène Hébert interprète Victoire, une jeune femme à la recherche de l'amour. Dans la vraie vie, l'actrice n'est plus un coeur à prendre et partage la vie de Romain Salzman.

Mariée depuis mai 2018, la jeune femme avait confié quelques détails sur l'homme de sa vie lors d'une interview à MyTF1. "J'ai toujours vécu de longues histoires d'amour. Ça fait sept ans que je suis avec mon compagnon. Dans la vie, je suis très décidée. Je donne beaucoup d'amour, mais j'en attends en retour. J'ai besoin de vivre une relation saine" expliquait-elle en 2018.

Fondateur de Flashbreak (qui propose gagner de l'argent lors de différents tournois et jeux sur mobile), Romain a connu un immense succès avec cette application qui avait même été sélectionnée par Cyril Hanouna dans l'émission de C8 Darka Quizz. Quelques années plus tôt en 2015, Romain avait également géré un ambitieux projet avec la création d'enceintes de luxe Devialet Phantom.

Côté vie privée, le couple ne partage que très rarement des clichés sur les réseaux sociaux (le compte Instagram de Romain est d'ailleurs privé). Une manière de sous-entendre, sûrement à raison, que pour vivre heureux, il vaut mieux parfois rester cachés.