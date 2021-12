Victoria Abril, Jean-Paul Gaultier et Olivia Ruiz entrent dans la danse, pour le "Bal de Paris"

Après s'être illustré au Théâtre National de Chaillot en octobre, le spectacle Le Bal de Paris de Blanca Li débarque au Palace. Le 14 décembre 2021, la danseuse, chorégraphe et comédienne a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités pour célébrer ce spectacle vivant unique en son genre, récompensé du Lion de la meilleure expérience en réalité virtuelle lors du dernier Festival International de Venise.

Manifestement ravie d'être là, Victoria Abril a retrouvé son amie Blanca Li dans la joie et la bonne humeur. Tout sourire, la comédienne et sa copine chorégraphe ont pris la pose devant les photographes, entre chaleureux câlins et pas de danse. La chanteuse Olivia Ruiz était aussi présente, de même que le coiffeur chouchou des stars John Nollet et la photographe allemande Ellen Von Unwerth. Alors qu'il vient de terminer sa première saison en tant que juré de l'émission Danse avec les stars, Jean-Paul Gaultier reste dans le thème puisqu'il a lui aussi enfilé un casque et découvert ce nouveau spectacle qui marie danse et réalité virtuelle.

Le Bal de Paris de Blanca Li met en scène le personnage d'Adèle, qui célèbre son retour dans la capitale lors d'un bal organisé par son père en son honneur. Mais un invité, Pierre, bouleverse la fête... Sur 1h15 de spectacle, 35 minutes sont consacrées à la réalité virtuelle. Seuls dix spectateurs jouent les "invités du bal" aux côtés de trois danseurs professionnels, qui incarnent les personnages principaux, habillés en Chanel. Les spectateurs sont alors libres d'interagir avec les danseurs, d'observer, de bouger...

Représentations au Palace, à Paris, jusqu'au 16 janvier 2011.