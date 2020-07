Village préféré des Français 2020 : Photos d'Hunspach, le village vainqueur

Mercredi 1er juillet, le nom du village préféré des Français a été révélé sur France 3 ! Cette édition 2020 de l'émission de Stéphane Bern a été remportée par Hunspach, village alsacien de 652 habitants qui représentait la région Grand Est. Une belle victoire pour les habitants qui espèrent que cette médiatisation donnera envie aux touristes de visiter leur joli village.

Ils étaient 700 000 à voter pour désigner le village préféré des Français. Et c'est finalement Hunspach qui s'est hissé en première position sur 14 candidats. Les téléspectateurs et internautes ont très certainement été séduits par les géraniums aux fenêtres, les fermes aux vitres bombées et cours ouvertes, mais surtout par les maisons blanches à colombage qui font tout le charme du village. Une caractéristique qui remonte à l'époque de la construction des habitations au XVIIIe et au XIXe siècles. "Le seigneur de l'époque avait opté pour le blanc, couleur naturelle de la chaux qui servait à la fabrication des murs, car cela coûtait moins cher que de colorer les bâtisses", a précisé Béatrice Kehrli, guide bénévole dans le village.

À l'antenne de France 3, les habitants d'Hunspach ont tout mis en oeuvre pour mettre en valeur leur superbe village. Durant la visite, les téléspectateurs ont pu découvrir de jolies ruelles, mais également quelques éléments traditionnels comme le kelsch, tissu à carreaux typique d'Alsace, ou encore le kougelhopf et les spätzle, mets gastronomiques locaux.

Les habitants d'Hunspach "sur un petit nuage"

Hunspach est le troisième village alsacien à être élu préféré des Français depuis le coup d'envoi de l'émission de Stéphane Bern il y a huit ans. En 2013, Eguisheim avait remporté le titre, puis en 2017, le choix du public s'était porté sur Kayersberg. Trois ans plus tard, à Hunspach, entre 200 et 300 habitants, soit quasiment la moitié de la population du village, s'est rassemblée devant un grand écran pour découvrir le verdict. À l'annonce de leur victoire par Stéphane Bern, tous ont sauté de joie ! Sur les pages Facebook et Instagram, créées exclusivement pour faire la promotion de la commune des Bas-Rhin, ils se disent "sur un petit nuage".

Ce titre permet aussi aux villageois d'espérer une fréquentation touristique plus importante, la région ayant été particulièrement touchée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Rappelons qu'habituellement, le village gagnant du programme de France 3 voit le nombre de touristes augmenter de 30% en moyenne.