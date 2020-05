Vincent Duluc (L'Equipe) : Touché par le Covid-19, il a vu la mort de très près

Vincent Duluc est un homme que l'on voit un peu mais que l'on lit surtout beaucoup. Il est l'un des grands noms du quotidien L'Equipe, régale depuis de longues années les amateurs de football et apparaît sur la chaîne télé du titre. Il est l'un des collègues de Yoann Riou, ancien candidat de Danse avec les stars (TF1). Alors quand ses confrères de Libération ont appris qu'il avait frôlé la mort, ils ont pris de ses nouvelles et lui ont tiré le portrait pour l'édition du lundi 25 mai 2020.

Vincent Duluc a été contaminé par le coronavirus en mars dernier, lorsque le virus a déferlé en France, plongeant le pays dans une crise sanitaire quasi-inédite. Le journaliste ne sait toujours pas comment il a été contaminé ; les hypothèses sont multiples. Peut-être via l'un de ses proches, s'interroge le journaliste, qui habite à Rambouillet (Yvelines) avec sa femme, fonctionnaire et ancienne basketteuse, et leurs trois enfants.

Placé en réanimation durant près d'un mois, Vincent Duluc n'a jamais été intubé : "Là, tu as 50 % de risques de mourir." Le journaliste est si important à L'Equipe que le quotidien sportif lui a proposé de le rapatrier à Paris en hélicoptère. Ce qu'il a refusé. Rentré chez lui il y a plusieurs jours, l'expert du ballon a perdu plusieurs kilos, mais se félicite de pouvoir marcher près d'une heure. Impensable quelques jours en arrière : "Cinquante minutes quand c'était 50 mètres il y a quelque temps."

Considéré comme l'un des journalistes les plus populaires de France par ses collègues et amis, Vincent Duluc a pris une nouvelle envergure lorsqu'il s'est frotté au talk-show sur la chaîne L'Equipe. "Avant on pouvait tailler comme on voulait dans les papiers et arriver au stade sans être reconnu. Maintenant, après les matchs, des joueurs viennent te dire bonjour, et toi tu ne sais pas qui c'est", confie-t-il. Les matches ne sont pas encore pour tout de suite, mais maintenant qu'il est sorti d'affaire, Vincent Duluc sait qu'il pourra y retourner.

Le portrait de Vincent Duluc est à découvrir dans l'édition du 25 mai 2020 de Libération.