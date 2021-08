Vincent (L'amour est dans le pré 2021) séduit par Natacha : il envoie bouler les gestes barrières

C'est le recordman de la saison ! Vincent le Provençal a fait sensation lors de la diffusion de son portrait au mois de février. À tel point que le candidat de L'amour est dans le pré a reçu pas moins de mille courriers de prétendantes. Un grand tri s'imposait alors pour l'éducateur équestre de 40 ans des Bouches-du-Rhône, avec une condition. Dans l'idée de refaire confiance à l'amour et trouver la nouvelle femme de sa vie, deux ans après son divorce, le papa de deux enfants a en effet fait une demande inédite : il ne voulait pas voir les photos qui accompagnaient ses lettres. Et après avoir tout analysé avec grande attention, Vincent a choisi de rencontrer neuf prétendantes.

Il y a eu Jade, une maman célibataire âgée de 31 ans au physique très avantageux mais aussi Candice (37 ans), Jordane (28 ans), Anaïs (26 ans), Mariel (26 ans) et Élodie (35 ans). Des jeunes femmes toutes plus séduisantes et intéressantes les unes que les autres mais pour qui l'agriculteur n'as pas eu de coup de coeur. Puis est venu le tour de Hafsa, une très belle brune d'origine marocaine qui officie en tant qu'esthéticienne et qui est maman d'un petite fille de 12 ans. Avec Vincent, Hafsa a d'ores et déjà pu évoquer des sujets importants comme leur désir commun de ne pas avoir d'autres enfants ou encore un déménagement à la ferme qu'elle serait prête à envisager. Des atouts qui ont fini de charmer Vincent. "Jolie, pétillante, avec des yeux de biche, super feeling, belle rencontre...", a-t-il résumé après coup.

Le beau gosse de la saison a conclu ces speed-datings avec Natacha (27 ans) dont il avait adoré la lettre. Il s'agit d'une très jolie brune vraisemblablement sensible. Émue par sa rencontre avec l'agriculteur, elle n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes face à lui. Et, malgré son jeune âge, Vincent s'est dit "rassuré" par Natacha qui lui assurément tapé dans l'oeil. D'ailleurs, il l'a prouvé à la fin lorsqu'il a dérogé aux règles sanitaires en accordant deux bises sur les joues de sa prétendante. "Je te fais la bise, même si je paye une amende c'est pas grave", lâche-t-il. Quand est venu le moment de faire un choix, c'est tout naturellement que Vincent a invité Natacha chez lui ainsi qu'Hafsa.