L'amour est dans le pré 2021 : Un candidat reçoit un nombre record de courriers, révélations !

Après des mois et des mois d'attente depuis la diffusion des portraits des agriculteurs, la saison 16 de L'amour est dans le pré débarque le lundi 30 août 2021 ! Les téléspectateurs pourront notamment faire la connaissance de Vincent le provençal, un charmant quadragénaire dresseur de chevaux, qui vit en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Véritable passionné, il consacre 80% de sa vie à ses chevaux. "J'ai une belle relation avec tous mes chevaux, pour créer une belle harmonie. (...) Ce sont mes amis et ma famille, je leur dois tout", a-t-il confié dans son portrait.

Il est toutefois bel et bien prêt à refaire une place à une femme dans son quotidien chargé, plus d'un an après sa séparation avec sa femme et mère de ses deux enfants. Vincent est idéalement à la recherche d'une jolie trentenaire qui prend soin d'elle et qui a du caractère, sans pour autant aimer les conflits. Et force est de constater que l'agriculteur a eu l'embarras du choix !

Lors d'une interview accordée à Télé 7 jours, Vincent a en effet révélé avoir battu tous les records en recevant "plus de mille messages et lettres". "C'est assez incroyable. Je suis flatté, ému, et, en même temps, déstabilisé", a-t-il ajouté.



Vincent a par ailleurs décidé de laisser la même chance à chacune de ses prétendantes en laissant de côté les photos qui ont accompagné les courriers. "Sur une photo, il est facile de ressembler à une top model. Il suffit de mettre un filtre... Si j'ai fait cette demande, c'est donc surtout pour jouer le jeu à fond et ne pas être influencé par le physique. Même si ce n'est pas évident. Cela m'a aussi permis d'essayer de déceler quelle personne se cache derrière une lettre et des mots", a-t-il expliqué. Reste désormais à savoir si l'une d'entre elles sera la bonne !