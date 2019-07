Vincent Lagaf' en deuil : un ami mort dans des circonstances inquiétantes

Vincent Lagaf' est en deuil. L'édition du Parisien de ce jeudi 18 juillet 2019 révèle que l'un des amis de l'ancien animateur de TF1 et C8 est mort. Nos confrères l'ont interrogé sur cette disparition inquiétante qui s'est déroulée à Cavalaire, dans le Var.

C'est le 3 juin dernier qu'a disparu le dénommé Jean-Marc Sandré, patron du chantier naval Marine Plaisance, sur le port de Cavalaire. Le matin, l'homme de 63 ans a quitté son domicile de La Croix-Valmer au volant de sa voiture professionnelle. Pourtant, il ne s'est pas rendu à son travail et des images de vidéosurveillance de la ville ont montré qu'il était accompagné d'une personne dont on ne connaît toujours pas l'identité. Le lendemain, son véhicule a été retrouvé au départ d'un chemin forestier, à 3 km de la ville. Après analyse, les gendarmes ont trouvé une trace d'ADN inconnue. Mais aucune trace de l'homme d'affaires.

Ce n'est que le 2 juillet que Jean-Marc Sandré a été retrouvé à moitié enterré dans une zone boisée et escarpée, aux abords de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. L'autopsie a révélé qu'un violent coup lui avait été porté sur la tête. Mais pour l'heure, la raison de l'homicide n'est toujours pas connue. "À ce stade, nous ne connaissons pas le mobile du crime. Nous travaillons sur plusieurs pistes : une affaire relationnelle ou liée à un quelconque conflit économique. Mais pour l'heure, nous ne privilégions aucune d'entre elles", a confié le procureur de la République de Draguignan qui a ouvert une information judiciaire pour assassinat.

Les enquêteurs savent simplement que le jour de sa disparition, Jean-Marc Sandré avait reçu une demande de rançon de 100 000 euros. Selon les informations du Parisien, une demande de rendez-vous avait été fixée au dimanche suivant, mais personne ne s'est présenté. L'homme d'affaires laisse derrière lui une femme et deux enfants, ainsi que de nombreux proches, dont Vincent Lagaf'.

Vincent Lagaf' se confie

"On est tous dans l'incompréhension totale par rapport à ce qu'il s'est passé. Mais sur cette Terre, rien ne se sait pas. Ça mettra peut-être des années, mais je pense que ses enfants connaîtront un jour la vérité. Avec les moyens techniques dont disposent aujourd'hui les enquêteurs, je suis convaincu qu'on saura", a confié le présentateur de 59 ans.

Avec le franc-parler qu'on lui connaît, il a ensuite poussé un coup de gueule contre les personnes qui propagent des rumeurs concernant la disparition de Jean-Marc Sandré. Ce dernier et Vincent Lagaf' se sont connus il y a vingt-cinq ans. L'ancien présentateur du Bigdil venait de jeter l'ancre de son bateau quand il a vu une "bande de fous furieux qui sautaient la vague en jet-ski". Il est donc allé les saluer et de là, est née une belle amitié. "C'était un vrai pote. Le genre d'ami qui, si vous avez une galère en pleine nuit, viendra vous filer un coup de main. On a construit au fil des ans une amitié solide et vraie, totalement désintéressée", a-t-il expliqué.

Vincent Lagaf' a ensuite précisé que son regretté ami était un homme qui aimait vivre et qui ne faisait pas dans la langue de bois.

Nous adressons toutes nos condoléances à Vincent Lagaf' et aux proches de Jean-Marc Sandré.