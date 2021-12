Vincent (Les Ch'tis) en couple : les circonstances de son coup de foudre pour Cléa dévoilées

Après la pluie vient le beau temps pour Vincent Shogun. Son séjour derrière les barreaux pour possession de drogues est désormais derrière lui. Aujourd'hui, l'ancien candidat des Ch'tis (W9) pense au futur. Un avenir qu'il voit avec sa nouvelle compagne, qu'il a évoquée à l'occasion d'un live Instagram, le 19 décembre 2021.

Certains internautes ont peut-être loupé l'information, mais Vincent est bel et bien de nouveau en couple. Après avoir fait craquer Hillary Vanderosieren, Barbara Lune ou encore Virginie, c'est dans les bras d'une jeune femme prénommée Cléa qu'il file le parfait amour. Une femme qui l'a transformé. "Avec doudou tout se passe bien. J'ai enfin rencontré l'amour et tout va bien. Je suis heureux, épanoui. Elle m'épaule énormément, elle me canalise parce que sachez que je suis très cinglé. Elle aussi elle est au taquet. Mais elle m'apaise énormément. Cléa prend soin de moi, elle est très gentil avec moi", a tout d'abord confié Vincent.

Le charmant blond de 31 ans a ensuite précisé que Cléa lui avait "redonné le sourire" et le "goût à la vie". "C'est vrai que je m'étais perdu pendant un petit moment et je ne croyais plus du tout en amour. Donc là elle m'a donné de l'amour", a-t-il poursuivi. Il a ensuite répondu à la question que tout le monde se posait, à savoir les circonstances de sa rencontre avec sa chère et tendre. L'occasion de découvrir que c'est grâce à son ami qu'il surnomme "hibou" qu'il voit actuellement la vie en rose. "On s'est rencontrés chez lui et au début on ne s'est pas du tout dragué. Ca s'est fait comme ça. On a beaucoup parlé et on avait beaucoup de points en commun. Ce n'était pas un coup de coeur, c'était un coup de foudre. Le pire c'est qu'elle ne voulait pas venir. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps donc le destin fait bien les choses. Et maintenant je l'aime", a-t-il expliqué.