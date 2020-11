Vincent Niclo : Sa "sexytude" charme Faustine Bollaert dans La Boîte à secrets

Invité face à Faustine Bollaert dans l'émission La Boîte à secrets diffusée le 13 novembre 2020 sur France 3, Vincent Niclo a confié d'étonnantes anecdotes sur son parcours d'artiste tout au long de l'émission. Touchant, le chanteur lyrique de 45 ans a notamment révélé quelques détails concernant son enfance et notamment... sur sa coupe de cheveux. "Vous voyez les Playmobils ? C'était ma mère qui me coupait les cheveux dont c'était facile j'aurais pu le faire aussi..." raconte Vincent, amusé à l'évocation de ce souvenir un peu gênant. Pourtant un jour par hasard, un coiffeur va changer la vie du petit garçon.

Ça a changé ma vie

Vincent raconte : "Ça a changé ma vie. En fait j'avais la coupe super "sexy" avec des sous-pulls jusque-là, en plus j'étais un petit peu gros. Et un jour je suis passé devant un coiffeur et il m'interpelle "Écoute je trouve que tu as des super cheveux, si tu veux gratuitement je te coupe les cheveux. Alors moi j'ai eu peur au début, je me disais ma mère va m'engueuler et puis j'en avais tellement marre d'avoir ce casque autour de la tête et je dis d'accord. Il m'a fait la coupe en brosse." Une nouvelle coiffure qui change totalement le quotidien du petit garçon. Lui qui était auparavant ignoré par les autres enfants se met soudainement à devenir le centre d'attention de toutes les filles de son école. " A l'école on ne me regardait même pas, j'étais la plante verte du coin. Et là les filles ont commencé à me regarder..."

Séduite par Vincent, Faustine Bollaert souligne alors sa "sexytude". "Je sais pas si j'irai jusque-là..." répond l'artiste. "Ah moi si j'y vais jusque là..." ajoute l'animatrice, visiblement très sensible aux atouts et au charme capillaire de son invité.

L'émission La Boîte à secrets du 13 novembre 2020 qui accueillait Vincent Niclo, Anne Roumanoff et Amir Haddad a rassemblé 10.1% (soit 2,32 millions de téléspectateurs), un record pour le programme de France 3. Pour rappel, la précédente émission avait été regardée par 2,01 millions de nostalgiques (8,8% du public).