Virginie Efira "provinciale sympatoche et un peu vulgaire" : l'actrice cash sur ses débuts

Virginie Efira mène sa carrière de comédienne comme une reine. Difficile de croire qu'au début des années 2000 à son arrivée en France, la Belge animait Opération Séduction et Nouvelle Star. Elle-même aurait sans doute éclaté de rire si, à l'époque, on lui avait dit qu'elle deviendrait maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 2022. C'est pourtant devenu le cas.

Ses rêves de cinéma, elle ne pensait jamais pouvoir les réaliser quand elle a quitté la Belgique, pour des questions de standards de beauté : "Le modèle belge me semble quand même un peu plus flou... La Fashion Week n'est pas omniprésente à Bruxelles ! Le modèle français serait-il une silhouette très fine, une sexualité dissimulée avec une forme de décontraction ? En Belgique, le rapport au corps est plus direct, moins pensé" confie-t-elle à Madame Figaro. C'est bien pour cela qu'elle a vite arrêté de croire qu'elle pourrait un jour percer au cinéma, "complexée" en débarquant en France : "Je me voyais comme une gentille provinciale 'sympatoche' et un peu vulgaire. Quelqu'un qui ne possédait ni la grâce, ni les codes permettant de réaliser ses désirs de cinéma".

Force est de constater que sur ce point-là, elle a manqué de flair ! La "provinciale" à qui elle ne prédisait aucune carrière au cinéma a été récompensée par plusieurs Magritte, un Q d'or et un Bayard de la meilleure interprétation au Festival international du film francophone de Namur en 2020. Des prix ajoutés aux nombreuses nominations décrochées aux César, Globes de Cristal et Lumières pour ses rôles dans Adieu les cons d'Albert Dupontel ou Benedetta de Paul Verhoeven. La classe.

Un Amour impossible ne lui a pas permis de décrocher de prix mais c'est avec le plus beau des cadeaux que Virginie Efira est repartie du tournage. Dans le long-métrage de Catherine Corsini, elle donnait la réplique à Niels Schneider dont elle jouait l'amante. La fiction a rejoint la réalité. Les acteurs sont en couple depuis 2018 et s'affichent main dans la main sur les tapis rouges des grands événements du 7ème art. Un coup de foudre toujours aussi étincelant après quatre ans d'amour. Elle est peut-être là, sa plus belle victoire.