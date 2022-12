Vitaa au ski avec sa famille de "déglingos" : elle dévoile sa fille Noa, baigneuse dans un maillot luxe

Partie au ski pour les fêtes de fin d'année, Vitaa profite de moments cocooning en famille avec ses enfants Liham, 10 ans, Adam, 7 ans et Noa née le 19 avril dernier. Véritable petite princesse, la fillette semble déjà apprécier la balnéothérapie et le spa. Chanceuse, la petite fille a pu passer de tendres moments lovée dans les bras de sa maman dans la piscine de l'hôtel. "Une famille de déglingos" écrit la chanteuse alors qu'elle montre sa fillette habillée avec un mini peignoir, prête à aller se baigner. Toujours fan de Noa, elle admire également l'adorable "bourrelet" sur ses cuisses. "Elle aussi passion spa", ajoute-t-elle avec amour. Dans son adorable maillot de bain luxe Moschino, la petite dernière de la famille est à croquer.

Une fois arrivée dans la piscine, la fillette a pu retrouver son grand frère, très protecteur avec elle. Admirative, Vitaa capture ainsi "l'amour de son frère" sur un cliché partagé en story où l'on découvre le garçon prendre avec beaucoup de tendresse sa petite soeur dans ses bras et l'embrasser avec affection. "Trop d'amour pour cet enfant", écrit-t-elle surnommant sa fille comme un "bébé poisson". Amusée par le fait que sa fille adore l'eau, Vitaa dévoilé également "la planche by Noa" en story. Une journée placée sous le signe de la détente et de l'amour. Il y a quelques jours, l'interprète du titre A fleur de toi dévoilait les "After ski en amoureuses" qu'elle passait avec Noa. Mère et fille attendaient leurs commandes au restaurant sur les pistes.

Je suis une mère indigne

Maman overbookée, l'ancienne acolyte de Slimane profite ainsi de vacances bien méritées avec sa tribu. En effet, elle confiait que son quotidien était désormais très intense depuis qu'elle avait trois enfants. En mai dernier, elle expliquait avoir vécu une mésaventure avec un de ses fils : "Trois enfants, c'est une orga ! Je ne suis pas encore au point... J'ai déposé mon fils au foot et après j'avais un rendez-vous à côté. Pendant le rendez-vous, j'étais tellement captivée que j'ai oublié mon fils... Là, je vais le chercher au foot, il attendait avec l'entraîneur et je lui dis : 'Tu as eu peur ?' Il me dit : 'Ouais, un peu.' Je me sens trop coupable... Je suis une mère indigne". Un quotidien ultra-chargé pour la chanteuse qui a terminé sa dernière tournée avec Slimane sur la scène de la Défense Arena à Paris le 17 décembre dernier.