Vitaa aux sports d'hiver en famille : adorables clichés avec sa fille Noah, "after ski en amoureuses"

Maman mais aussi chanteuse

Le 10 octobre dernier, elle faisait déjà fondre le coeur de ses fans et de ses amies stars en partageant une photo beaucoup trop craquante d'elle et sa fille Noa sur la plage, dans les mêmes vêtements, en train de se faire un bisou esquimau. "Les 2 beautés", avait notamment commenté Carla Bruni alors qu'Amel Bent exprimait ses émotions à travers quatre coeurs violets. En revanche, si Vitaa vit un rêve éveillé avec ses enfants, elle tient également à respecter certaines règles pour son équilibre et son bien-être, comme le fait de faire "une vraie séparation" entre son "métier" et sa "vie de famille", comme elle l'expliquait à Tony Parker dans un podcast sur Spotify.

Car en marge de sa vie de famille, Vitaa doit également gérer sa carrière professionnelle, qui lui demande aussi beaucoup de temps et d'énergie. A noter que la semaine dernière, c'est un jolie chapitre de sa carrière qu'elle fermait puisqu'elle donnait son dernier concert avec son ami Slimane à la U Arena, dans le cadre de leur tournée VersuS Tour, eux qui sortaient un album en commun du même nom en 2019. Une aventure que Slimane a qualifiée de "complètement folle" après cette dernière date.