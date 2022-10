Vitaa maman de Noa, "déjà 6 mois" : photos "mère-fille" craquantes, Amel Bent à fond !

Jamais deux sans trois dit-on souvent. Cet adage, Vitaa et son mari Hicham le connaissent bien. Déjà parents de Liham, 10 ans et Adam, 7 ans, ils ont accueilli au mois d'avril dernier une petite fille au sein de leur famille. Depuis l'arrivée de la petite Noa, tout le monde est gaga. Vitaa tout particulièrement. La chanteuse de 39 ans cumule les posts, son tout petit bébé dans les bras. L'artiste l'emmène d'ailleurs partout avec elle. Voyages en avion, en bus, fêtes avec les copains ou en famille, Noa est de tous les événements. Et si ça ne tenait qu'à Vitaa, elle ferait bien plus.

Noa a déjà six mois, un laps de temps que Vitaa n'a pas vu passer. Nostalgique du petit bébé qu'elle était il n'y a encore pas si longtemps, l'ex-binôme de Slimane enchaîne les shootings photos avec sa fille pour ne pas perdre une miette de son évolution. Elle a d'ailleurs partagé l'un d'eux sur Instagram ce lundi 10 octobre. On y voit la mère et la fille tout en rose, accordées côté look. Vitaa et Noa font des bisous, des câlins, du manège et jouent en bord de mer pour le plus grand bonheur de la star de la musique : "Déjà 6 mois ma fille et j'aimerais figer le temps... Ne grandis pas trop vite ma fille dans ce monde de fous, il faut savoir être patient. Que Dieu te préserve on t'aime tellement je savoure chaque instant."