Vitaa séparée de son bébé : les filles de son mari Hicham sont d'une grande aide !

La nouvelle saison de Mask Singer débute ce mardi 23 août 2022 ! Cette année, douze nouveaux candidats ont été castés pour se glisser dans un costume et interpréter des chansons bien connues. Mais il y en aura plus à démasquer puisque la production a réservé plusieurs surprises avec des candidats invités pour des épisodes uniques ou qui arriveront en cours de compétition. C'est un jury en grande partie renouvelé qui sera chargé de les démasquer, composé de Kev Adams, Jeff Panacloc, Chantal Ladesou et Vitaa.

"Je m'éclate à jouer les enquêtrices ! Je suis comme une gamine, qui cherche du début à la fin. Dès les premiers magnétos, je suis à fond", a confié avec enthousiasme cette dernière pour Télé Loisirs, bien heureuse d'avoir rejoint l'aventure. "Je me retrouve dans un rôle qui me fait du bien parce que c'est un tout autre exercice. Je me surprends à m'éclater alors que les journées de tournage sont très, très longues", a-t-elle ajouté.

Justement, Vitaa a beau avoir vécu une belle expérience, celle-ci n'a pas été évidente en raison de la distance avec ses enfants, nés de ses amours avec son mari Hicham Bendaoud, Liham (11 ans), Adam (7 ans) et surtout avec la petite dernière Noa, née en avril. "L'avantage avec Mask Singer, c'est qu'on a huit jours de tournage. Ce sont de grosses journées, mais cela ne mobilise pas trois mois comme The Voice. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'est la première fois que je m'éloignais de ma fille aussi longtemps, ce n'était pas facile. Je l'ai emmenée en tournée avec moi alors qu'elle n'avait que 2 mois ! Là, durant les enregistrements, elle est restée avec son père", a-t-elle rapporté.

Ses belles-filles à la rescousse

Durant son absence, Vitaa a également pu compter sur les premiers enfants de son époux, des babysitteuses très investies ! "Mes belles-filles sont venues garder Noa également. Elles m'envoyaient des photos et des vidéos que je regardais dès qu'on avait une pause", a expliqué la chanteuse, faisant ainsi pour la première fois des confidences sur cet autre côté de sa famille.

Lors d'une interview pour Gala dans le passé, Vitaa avait tout de même déjà fait savoir qu'Hicham Bendaoud était déjà papa au moment de leur rencontre. "À vingt-cinq ans, je tombe amoureuse d'Hicham. Il a trente ans, du charisme, a déjà des enfants, mais est séparé de sa femme. A l'époque, quand il me regardait, je voyais Charlotte dans ses yeux, pas Vitaa. (...) J'étais sentimentalement perdue, je ne savais plus à qui faire confiance. Je lui ai résisté tant que j'ai pu, mais il a été très persévérant, et quand j'ai compris qu'il était l'homme de ma vie, j'ai craqué", avouait-elle.