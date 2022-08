Vitaa maman : avec bébé à la plage, première baignade, attention mignonnerie !

Partie en vacances au soleil avec sa poupée Noa (née le 10 avril dernier), Vitaa profite de la plage pour parfaire son bronzage. Accompagnée d'amis, la chanteuse a offert son premier bain de mer à sa petite dernière. Adorable avec un petit chapeau liberty, la fillette a ainsi pu se baigner dans le bras de sa maman. "Bébé poisson" écrit l'interprète du titre A fleur de toi en légende d'images de sa fille (dont le visage est dissimulé par un émoji en forme de coeur) en pleine baignade. Très fière, l'ancienne acolyte de Slimane a regardé avec beaucoup de tendresse son bébé qui n'a pas eu peur une seconde de l'eau et qui n'a même pas pleuré une seule fois. Une fillette qui "nage" déjà (presque) comme un poisson dans l'eau !

Quelques instants plus tard, les amis de Vitaa l'ont gentiment taquinée après qu'un fan soit venu lui demander un autographe sur la plage. Faisant comme si elle n'était pas la vraie Vitaa mais son sosie, ses amis ont ensuite plaisanté en souhaitant faire payer la photographie avec elle. "Oh mais il y a Vitaa c'est son sosie ! C'est cinq euros la photo, 5 euros !" ont-il ainsi ri ensemble. "La lourdeur" a ensuite écrit la chanteuse qui a tenté tant bien que mal de rester incognito sur la plage.

Il y a quelques jours, Vitaa a également fait prendre un bain (de piscine cette fois) à Noa le 16 août 2022. Confortablement installée dans une bouée et toujours avec son chapeau sur la tête pour être protégée du soleil, la petite a en prime pu recevoir de nombreux bisous de sa maman pendant sa baignade.

Des moments agréables pour Vitaa qui a récemment eu la peur de sa vie à cause des intempéries qui frappent le monde entier. "C'est lui qui vous fait voir l'éclair, (qui vous inspire) crainte et espoir; et Il crée les nuages lourds. Gloire au Très Haut." confiait la chanteuse qui a craint de perdre sa villa Benda au Maroc, qu'elle a fait construire par l'atelier d'architecture Orbis. Un lieu de rêve pour son époux Hicham, et leurs trois enfants, Liham, 11 ans, Adam, 7 ans et Noa.