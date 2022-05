Vitaa : Nouvelles photos de sa fille Noa, une éclatante gourmette en or dévoilée

Comblée depuis la naissance de sa petite fille Noa née le 10 avril dernier, Vitaa a dévoilé de nouveaux clichés très craquants capturés lors d'une fête donnée en son honneur. Dans un jardin, entourée d'affiches et de ballons roses poudrés, la chanteuse de 39 ans a posé avec sa fille dans les bras mais aussi avec une amie qui semble avoir eu deux petites jumelles. Pour cet événement, la maman d'Adam (né le 24 juillet 2011) et de Liham (né le 25 octobre 2014) a fait les choses en grand !

Pour fêter la naissance de ces trois princesses, un énorme gâteau rose avec de petits oursons en sucre a été confectionné. On peut également découvrir les adorables pieds des trois bébés ainsi qu'une photo très symbolique où la main de Vitaa et celle de sa fille sont délicatement entrelacées. Gâtée, la fillette a reçu une magnifique gourmette en or avec son prénom gravé.

Très tendre, l'interprète du titre A fleur de toi câline affectueusement sa fille sur plusieurs photographies, ne pouvant s'empêcher de l'embrasser. "Noa, Jade, Romy 22.05.2022" écrit l'ancienne acolyte de Slimane en légende.

"Trop d'amour" écritAmel Bent en légende de ce diaporama. D'autres internautes ont également à souligner la beauté de Noa en commentaires : "Elle a l'air tellement mignonne princesse Noa", "Quel joli moment en famille ! Love you", "Trop mignon, une belle famille", "Vous êtes tous trop beaux", "Woaw c'est tellement adorable", "Elles sont magnifiques ces photos".