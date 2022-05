Encore "4/5 kilos à perdre" : Vitaa, maman, dévoile son corps après bébé

Déjà maman de deux garçons (Liham et Adam, 10 et 7 ans), Vitaa a donné naissance à son troisième enfant le 10 avril dernier, une petite fille prénommée Noa. Comme toutes les femmes ayant donné la vie, la chanteuse a pris quelques kilos pendant sa grossesse et souhaite désormais les faire disparaître. Sur Instagram, l'interprète du titre A fleur de toi a dévoilé sans filtre combien de poids elle souhaitait perdre mais aussi une photo de son corps post-grossesse dans une tenue de fitness moulante. "Reprise du sport today vraie séance pas facile mais on a rien sans rien, je vous dit tout il me reste 4/5 kilos à perdre, pas facile avec les hormones doucement mais sûrement...", écrit-elle en légende. Un nouveau défi pour l'ancienne acolyte de Slimane qu'elle compte bien relever haut la main !

Il y a quelques jours, le 10 mai 2022 (soit 1 mois après la naissance de sa fille), Vitaa avait déjà parlé de son post-partum (les semaines qui suivent l'accouchement) en révélant avec beaucoup de sincérité que celles-ci n'étaient pas forcément faciles à gérer. "La grossesse puis l'accouchement... Le post-partum puis l'allaitement...C'est une période pas évidente celles qui l'ont vécu le savent bien...", expliquait-elle avant de confier ce qui était selon elle la solution pour mieux vivre cette période dure pour le corps mais aussi pour l'esprit.

"ACCEPTER, que ça va prendre un certain temps surtout après la trentaine de retrouver son corps d'avant. ALLAITER (même un tout petit moment) pour moi c'est primordial pour mon enfant, et pour moi parce que j'y prends tellement de plaisir je n'aurais pas pu m'en priver. Sans compter les bienfaits sur la cicatrisation de l'utérus et le fait que le ventre redevient quasi plat en 10 jours... RECOMMENCER à dormir, à bouger et à travailler parce que je reprends bientôt la route et ma tournée alors voilà je n'ai pas perdu encore tous mes kilos de grossesse (mais déjà plus de la moitié)", confiait-elle sur Instagram.

Pour rappel, Vitaa est mariée depuis 2010 à Hicham Bendaoud. Très discret, le couple était été vu pour la première fois en 2020 alors qu'il assistait à un match de football opposant le PSG à Montpellier au Parc des Princes.