Vitaa : Sa luxueuse villa assaillie par une tempête, les images du désastre !

La canicule, les températures insoutenables, ça va bien cinq minutes. Ces derniers jours, les intempéries se déchaînent, un peu partout en France, et sur le reste du globe, pour rafraîchir les terres arides. Au Maroc, par exemple, Vitaa a largement profité du soleil et de la piscine, entre amis et en famille, avant que le ciel ne lui tombe sur la tête... ou presque. Sur son compte Instagram, la chanteuse a dévoilé quelques images des coulisses de ses vacances, entourée de ses enfants et de ceux de ses proches, puis a partagé plusieurs vidéos dignes d'un film catastrophe.

Sa large piscine aurait bien pu déborder, si l'on en croit les images partagées sur Instagram. "C'est lui qui vous fait voir l'éclair, (qui vous inspire) crainte et espoir; et Il crée les nuages lourds, écrit Vitaa, se sentant toute petite face au déferlement des éléments. Gloire au Très Haut." Il faudra attendre encore un peu pour profiter de tout ce qu'offre la villa Benda, située à Marrakech, au Maroc. Après avoir rencontré un succès fou sur scène, notamment grâce à ses nombreuses collaborations artistiques avec Slimane, la chanteuse originaire de Mulhouse avait effectivement fait construire ce lieu de rêve par l'atelier d'architecture Orbis pour pouvoir profiter de la vie avec son époux, Hicham, et leurs trois enfants, Liham, 11 ans, Adam, 7 ans et Noa, la petite dernière née en avril dernier.

C'est sans doute là que la grande copine de Diam's se reposera, quand elle prendra sa retraite de manière un peu anticipée. Malgré la gloire, les titres qui cartonnent et les nombreuses salles qu'elle remplit dès qu'elle donne de la voix, Vitaa songe, hélas, à cesser toute activité. "Mon prochain album sera certainement le dernier et je ne dis pas ça pour faire de la com, a-t-elle récemment avoue. Je suis une fille très simple. Quand je ne travaille pas, je reste chez moi avec mes enfants. Je traine pas dans les soirées. Je suis assez sauvage et je ne sais pas jusqu'à quand je ferai ce métier. Je prends moins de plaisir à courir partout, à aire de la promo... J'ai une famille, j'avance en âge, et j'ai envie de voir mes enfants grandir. Je vais peut-être me faire plus rare." Avis de tempête, chez les fans, dans 3, 2, 1...