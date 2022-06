Vitaa maman, inséparable de sa fille : la petite Noa la suit sagement en tournée !

Il est grand temps de reprendre du service ! Vitaa, qui partage son temps entre sa fille Noa et les nombreux avions qu'elle prend en sa compagnie, est finalement de retour sur scène. Si sa collaboration étroite avec Slimane devrait prendre fin, malgré le succès de leurs deux albums communs, les artistes continuent leur tournée Versus Tour - qui recommence le 1er juin 2022 au Spot de Mâcon. Bien sûr, difficile de couper le cordon dans de telles conditions... et c'est pourquoi la chanteuse de 39 ans, en couple avec Hicham Bendaoud, a pris grand soin de prendre son bébé avec elle.

Heureuse avec mon amoureuse !

Sur son compte Instagram, Vitaa ne manque pas une occasion de partager les coulisses de sa vie, et en l'occurrence les coulisses de sa tournée avec Slimane. C'est ainsi que l'on peut découvrir la petite Noa, née le 10 avril 2022, confortablement installée dans les loges. "Les aventures de Poupita en tournée mondiale, plaisante sa mère sur les réseaux sociaux. Heureuse avec mon amoureuse !" Ses deux fils aînés, Liham, 10 ans et Adam, 7 ans, l'attendent en revanche sagement à la maison.

Décidément, Vitaa et Slimane ont beaucoup de choses en commun. Outre leurs voix d'or et les chansons qu'ils ont écrites et composées ensemble, les deux amis chanteurs sont devenus parents, tous deux, tout récemment. Slimane a effectivement accueilli une petite Esmeralda dans sa vie, comme il le révélait au mois de janvier 2022. Dans les coulisses de leurs concerts, les couches et les biberons devraient donc être légion. Mais pas seulement. A l'occasion de la reprise de leurs spectacles, Vitaa a eu droit à une jolie surprise de la part de Slimane : un collier, clinquant, composé d'une longue chaîne et d'un médaillon à destination de sa fille... qu'elle risque bien de passer, elle-même, à son propre cou. "Merci mon frère, écrit-elle en révélant cette offrande. C'est pour ma bébé mais c'est trop beau je vais le tester sur moi hein, pendant deux ou trois ans d'abord." Décidément, Noa est un bébé très gâté...